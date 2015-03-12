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بالفيديو والصور..بانوراما لعرض تاريخ مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ

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فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ذكر محمد فاروق القائم بأعمال مدير مركز التوثيق الحضارى بمكتبة الإسكندرية، أن العرض البانورامى المتفاعل الذى يشارك فى موتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ مستمر طوال فترة أيام المعرض، ويعرض البرنامج الرئيسى تاريخ منذ أيام الملك مينا موحد القطرين وحتى العصر الحديث فالعصر الفرعونى الذى وصلت مدته 3 آلاف سنة والعصر القبطى 800 سنة والعصر الإسلامى 1400 سنة، ويتم عرض صور ووثائق ومعالم أثرية تدل على تلك العصور ويصاحبها تعليق صوتى بسبع لغات هى الإيطالية والعربية والألمانية والروسية والإنجليزية و الفرنسية واليابانية.

وأضاف فاروق أن هذه البانورما هى اختراع مشترك بينه وبين الدكتور فتحى صالح الرئيس الشرفى والمؤسس لمركز التوثسق الحضارى، وتهدف مثل هذه الأعمال إلى توصيل المعلومات التاريخية بصورة مبسطة وشيقة وتناسب جميع الأعمار وتستخدم فيها الإبهار من خلال طريقة العرض التى يستخدم فيها 9 شاشات و9 أجهزة عرض وجهاز كمبيوتر واحد ينتج عنها عرض بانورامى متفاعل وتبلغ مدة البرنامج الواحد فى العرض 45 دقيقة وكل برنامج يعرض موضوع معين وتصل عدد البرامج 15 برنامج منها ما هو عن تاريخ جامعة القاهرة منذ أن كانت فكرة وحتى الآن وعن الرئيس الراحل محمد أنور السادات والأزهر الشريف وكذلك تراث دول حوض النيل وعلاقتهم التاريخية بمصر والأقصر وهليوبولس ومعبد دندرة ومعبد إدفو ومعبد كوم أمبو واحتفالية الأوتيت وعلاقتها بمولد أبوالحجاج بالأقصر وعرض لبردية كتاب الموتى ويحتوى على أوبرا باللغة الفرعونية وأخيرا عرض عن شارع المعز.

وأشار فاروق إلى أن هناك شاشتين لهذه البانوراما ثابتتين فى الخارج إحداهما فى كنشاسا على برج الشانحيرا فى طريق المطار ومستقبلا سيتم عرض هذه البانوراما التفاعلية بجميع دول حوض النيل لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر ودول حوض النيل والثانية موجودة فى المركز الثقافى المصرى بلندن.

وأوضح فاروق أن البانورما التفاعيلة لتراث مصر موجودة بشكل ثابت فى سبع أماكن بمصر وهى شرم الشيخ والجونة والأقصر وجامعة القاهرة ومكتبة الأزهر ومكتبة الإسكندرية ومركز التوثيق الحضارى، بالإضافة إلى وجود نسخة متنقلة زارت 35 مدينة عالمية آخرها بإيطاليا وقبلها الصين وهولندا والصين وسويسرا وتونس.

بانوراما لعرض تاريخ مصر خلال مؤتمر الاقتصاد بشرم الشيخ- 2015-02 - اليوم السابع
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بانوراما لعرض تاريخ مصر خلال مؤتمر الاقتصاد بشرم الشيخ

جانب من بانوراما تاريخ مصر توضح جمال النيل- 2015-02 - اليوم السابع
>

جانب من بانوراما تاريخ مصر توضح جمال النيل

تجربة طريقة العرض للتأكد من جودتها - 2015-02 - اليوم السابع
>

تجربة طريقة العرض للتأكد من جودتها

جانب من العرض- 2015-02 - اليوم السابع
>

جانب من العرض

تاريخ مصر القديم فى بانوراما مؤتمر الاقتصاد- 2015-02 - اليوم السابع
>

تاريخ مصر القديم فى بانوراما مؤتمر الاقتصاد

تاريخ مصر القديم فى بانوراما مؤتمر الاقتصاد- 2015-02 - اليوم السابع
>

تاريخ مصر القديم فى بانوراما مؤتمر الاقتصاد

الزميل محمود الضبع مع القائم بأعمال مدير مركز التوثيق الحضارى بمكتبة الإسكندرية- 2015-02 - اليوم السابع
>

الزميل محمود الضبع مع القائم بأعمال مدير مركز التوثيق الحضارى بمكتبة الإسكندرية

الزميل محمود الضبع مع القائم بأعمال مدير مركز التوثيق الحضارى بمكتبة الإسكندرية- 2015-02 - اليوم السابع
>

الزميل محمود الضبع مع القائم بأعمال مدير مركز التوثيق الحضارى بمكتبة الإسكندرية

بانوراما تاريخ مصر فى بانوراما مؤتمر الاقتصاد- 2015-02 - اليوم السابع
>

بانوراما تاريخ مصر فى بانوراما مؤتمر الاقتصاد

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