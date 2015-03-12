"مصر للطيران": غرف عمليات لحل الأزمات تزامنا مع المؤتمر الاقتصادى

قال سامح الحفنى، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة سخرت كافة إمكانياتها على مستوى الخدمات الرضية والشحن الجوى والاستعدادات الأمنية الخاصة، استعدادا للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، بالإضافة إلى فتح غرف عمليات لحل كافة الأزمات مع بداية المؤتمر وحتى نهايته، موضحا أنه تم الدفع بعدد 108 معدات لاستقبال الطائرات الخاصة لرجال الأعمال بمطار شرم الشيخ، متوقعا وصول الرحلات الخاصة إلى ما يقرب من 50 أى 80 رحلة.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون تى فى" ببرنامج "صباح أون"، أن شركة مصر للطيران لديها التزام تجاه الوطن ويتم ترتيب رحلاتها لخدمة المؤتمر، موضحا أن هناك تنسيقا بشكل كامل مع مطار شرم الشيخ والمطارات الأخرى الاحتياطية والبديلة، تحسبا لأى ظروف طارئة تحدث خلال تنظيم المؤتمر.

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