وزيرا البترول والبيئة يتوجهان لشرم الشيخ استعدادا للمؤتمر الاقتصادى

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ووزير البيئة الدكتور خالد فهمى، متوجهين إلى شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى مصر المستقبل المقرر عقده بدء من غد وحتى ١٥مارس الجارى.

وأفاد مصدر بالمطار أن وزير البترول ووزير البيئة أنهو إجراءات سفرهم عبر صالة كبار الزوار، كما استقلوا طائرة مصر للطيران المتجهة إلى شرم الشيخ، لمتابعة إجراءات استقبال الضيوف المتوافدين للمؤتمر بمطار شرم الشيخ.

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