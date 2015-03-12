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وزيرا البترول والبيئة يتوجهان لشرم الشيخ استعدادا للمؤتمر الاقتصادى

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وزيرا البترول والبيئة يتوجهان لشرم الشيخ استعدادا للمؤتمر الاقتصادى وزيرا البترول والبيئة يتوجهان لشرم الشيخ استعدادا للمؤتمر الاقتصادى
غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ووزير البيئة الدكتور خالد فهمى، متوجهين إلى شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى المستقبل المقرر عقده بدء من غد وحتى ١٥مارس الجارى.

وأفاد مصدر بالمطار أن وزير البترول ووزير البيئة أنهو إجراءات سفرهم عبر صالة كبار الزوار، كما استقلوا طائرة مصر للطيران المتجهة إلى شرم الشيخ، لمتابعة إجراءات استقبال الضيوف المتوافدين للمؤتمر بمطار شرم الشيخ.


>رئيس بنك الصناعة: المؤتمر الاقتصادى فرصة للترويج السياحى لشرم الشيخ
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ناجومنيه تويوكازو الملحق الاقتصادى اليابانى بالقاهرة: 20شركة يابانية تشارك فى المؤتمر الاقتصادى..جيكا وجيترو ونيكسى أبرز الهيئات الحكومية المشاركة.. وطوكيو أكبر مستثمر آسيوى فى مصر بـ66.4مليون دولار
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أجندة المؤتمر الاقتصادى.. 20 جلسة تشهدها القاعة الرئيسية تبدأ بكلمة للرئيس.. و10 ورش عمل لطرح فرص الاستثمار على المشاركين.. وورشة خاصة لمشروعات تنمية قناة السويس.. وعشاء ترحيبى بدعم "السويدى إليكتريك"
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اليوم.. عشرات الوفود الدولية تصل مطار القاهرة لحضور المؤتمر الاقتصادى
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وزارة الرى تشارك فى المؤتمر الاقتصادى بـ4 مشروعات كبرى
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