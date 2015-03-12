الداخلية: ضبط 75من القيادات الوسطى للإخوان.. ومسئول صفحة "العقاب الثورى"

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت فجر اليوم الخميس، بتنفيذ عدة ضربات أمنية استباقية مُقننة استهدفت بعض القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتهمين فى قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى أعمال عدائية، والتحريض عليه على مستوى محافظات الجمهورية.. ما أسفر عن ضبط عدد (75) من هؤلاء العناصر من بينهم (43) مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ارتكاب أعمال عنف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة بالفحص الفنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى المتورطين فى إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك") للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن الجهود توصلت إلى رصد صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " باسم "العقاب الثورى" تتضمن صورًا للعديد من العمليات الإرهابية من تفجيرات وحرائق وقطع طرق ارتكبت ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة والعاملين بها وإعلان مسئوليتهم عنها وكذا مشاركات تحريضية لإسقاط نظام الحكم الحالى فى البلاد، ونشر عبارات تحريضية للقيام بأعمال تخريبية من شأنها تكدير الأمن العام ونشر أسماء وبيانات لضباط الشرطة وبعض الإعلاميين للتحريض على استهدافهم بأعمال عدائية والدعوة لإثارة الفتنة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع الصفحة المشار إليها.. وتبين أن القائم على إدارتها المدعو عبدالرحمن ممدوح أحمد حسن محمد الزلبانى –مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. حيث تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته (كيسة جهاز كمبيوتر – هاتف محمول) وبفحصهما تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة كما تبين وجود حساب محفوظ على الجهاز وبفحصه تبين احتوائه على منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها وأن مستخدمه يُدير صفحة (العقاب الثورى).

وبمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة وأنه صاحب الحساب الذى يدير من خلاله الصفحة المُشار إليها، كما أنه يدير من ذات الحساب (9) صفحات أخرى على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كما أنه يشارك كمحرر فى (10) صفحات تبين أن أغلبها صفحات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها.. فضلاً عن اشتراكه فى (30) من المجموعات الأخرى ( Groups ) على موقع (فيس بوك) والتى ينتهج أغلبها سياسة التحريض ضد النظام ومؤسسات الدولة.

وباستكمال الفحص الفنى الخاص بصفحة (العقاب الثورى) تبين تبنيها العديد من عمليات التفجير واستهداف رجال والمنشآت الشرطية والسياحية (الهجوم على نقطة شرطة "قوته" بمركز يوسف الصديق بالفيوم فجر 8 مارس الجارى – حرق بوابة كلية الهندسة بجامعة المنوفية – تفجير عبوات بأقسام أول وثان المنتزه وأول الرمل بالإسكندرية – نسف سيارة معاون مباحث قسم بنى سويف – إطلاق الرصاص على نقطة شرطة الرحماينة بالبحيرة – الهجوم على نقطة شرطة الواسطى ببنى سويف) وقد اعترف المذكور بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية منذ عام 2011.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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