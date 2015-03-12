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محلب يصدر قرارات بإنشاء أحياء جديدة بالإسكندرية وبورسعيد

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محلب يصدر قرارات بإنشاء أحياء جديدة بالإسكندرية وبورسعيد محلب يصدر قرارات بإنشاء أحياء جديدة بالإسكندرية وبورسعيد
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء حى جديد بمحافظة الإسكندرية باسم حى العامرية ثان، فصلا عن نطاق حى العامرية، ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة ثان العامرية .
>كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، ليصبح على النحو التالى، مدينة إسنا عاصمة المركز والوحدات المحلية لقرى الحلة وأصفون وكميات المطاعنة وتوماس وعاف والدير والنجوع بحرى وكومير.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإنشاء حى جديد بمسمى حى غرب، فضلا عن حى الزهور، ويشمل نطاقه قسم شرطة المناصرة غرب بورسعيد، كما تم تعديل نطاق حى الزهور ليشمل نطاقه قسم شرطة الزهور.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا بتخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها ٢٢٠مترا مربعا، تقع داخل الحيّز العمرانى بالقطعة رقم ٥٥ بحوض الأوسطية رقم ١٣ بزمام شبرًا بتوش مركز تلا بمحافظة المنوفية لصالح مديرية الأمن بالمحافظة لإقامة نقطة شرطة صفط جدام عليها .

كما أصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض بحوض النزهة البحرى بزمام الخطابة مركز السادات بمحافظة المتوفية لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة توسعة مدرسة عزبة الإصلاح الغربية عليها، كما أصدر قرارًا بأنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الشيخ فضل راس غارب بطول ٩٠ كم.
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