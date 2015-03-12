بالصور… محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير إنارة كوبري أسوان الملجم

افتتح اللواء مصطفى يسرى مشروع تطوير إضاءة كوبرى أسوان الملجم وسط احتفالات شعبية وعروض فنية فلوكلورية وحضور شعبى وتنفيذى من مختلف أطياف وفئات المجتمع الأسوانى.

وأشاد المحافظ بالمشاركة المجتمعية الجادة فى تنفيذ المشروع , لافتاً إلى أهمية إضاءة الكوبرى ليصبح أحد المعالم السياحية الجديدة أمام رحلات السياحة النيلية أو الترفيهية سواء بالبواخر السياحية أو الدهبيات أو المراكب الشرعية أو بالطريق البرى

وأضاف مصطفى يسرى بأنه بالمشروع الجديد تم ربط كوبرى أسوان الملجم بالمراسى السياحية الجديدة على الكورنيش الجديد وتداخله مع إضاءة مقابر النبلاء والحديقة النباتية ليشكل كل ذلك بانوراما طبيعية خلابة أمام السائحين وأهالى المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد موسى مدير عام شركة الصوت والضوء بأسوان بأن مشروع إضاء الكوبرى تم فى وقت قياسى لا يتعدى الشهرين وذلك بمسافة 960 متر هى طول الكوبرى فى الإتجاهين.

ولفت إلى أن تصميم الإضاءة لشددات الكوبرى كانت رأسية وجانبية ليصبح الكوبرى فى شكل مراكب الشمس لتنعكس إضاءته على صفحة النيل الخالد مما كان له أكبر الأثر فى إستمتاع الأفواج السياحة النيلية التى تتطلب توقف البواخر السياحية لالتقاط الصور التذكارية له، مضيفًا أنه تماشياً مع ذلك فأن المحافظة قامت بإضاءة مداخل ومخارج الكوبرى بطول 10 كم منها 8 كم وفى الجانب الغربى بمدخل طريق أسوان / القاهرة الصحراوى و2 كم من الجانب الشرقى بمدخل طريق أسوان / القاهرة الزراعى.