نصف النساء يكتسبن وزنًا أكثر من المعدل الطبيعى أثناء الحمل

• اكتساب المزيد من الوزن يعتبر مصدر قلق للحوامل

• الزيادة فى الوزن قد تنجم عن سوء الفهم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة، بأن ما يقرب من نصف جميع النساء الحوامل يكتسبن المزيد من الوزن أثناء الحمل.>وقال الباحث المشارك فى الدراسة أندريا شارما، خبير علم الـوبئة بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، أن كسب المزيد من الوزن يعتبر مصدر قلق لأن له عواقب صحية لكل من الأمهات والمرضعات.>وقالت الدكتورة كارين كوبر، طبيبة التوليد وأمراض النساء ومدير برنامج "كن حسناً" بمعهد كليفلاند كلينك، إن بعض الزيادة فى الوزن قد تنجم عن سوء الفهم.

وأوضحت كوبر، أن معظم النساء يشعرن بأن الحمل هو الوقت المناسب للأكل ويقلن "لا يهم الوزن"، كما أنها فرصة لتناول جميع أنواع الطعام وبأى كمية.

وفسرت كوبر هذه الأفكار، بأن معظم الحوامل يعتقدن بهذه الأسطورة "سيتم فقدان الوزن بسرعة وبسهولة بعد الولادة".

• يجب اختيار الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين

>وللتقليل من فرص زيادة الوزن أثناء الحمل، يجب اختيار الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين، والأطعمة قليلة الدسم، مثل صدور الدجاج والديك الرومى واللبن والمكسرات والعدس وبذور الشيا والأفوكادو وبياض البيض، وفقاً لكوبر.

ونصحت كوبر لفقدان الوزن بعد الولادة والرضاعة الطبيعية بممارسة الرياضة على الأقل أربع مرات فى الأسبوع، مضيفة أن أولئك الذين لا يفقدن الوزن يكتسبن وزناً أثقل فى الحمل المقبل.

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