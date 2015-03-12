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قافلة علماء الأزهر توزع 1000 قطعة ملابس على طلاب مدارس مدينة شلاتين

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قافلة علماء الأزهر توزع 1000 قطعة ملابس على طلاب مدارس مدينة شلاتين قافلة علماء الأزهر توزع 1000 قطعة ملابس على طلاب مدارس مدينة شلاتين
عقدت قافلة علماء الأزهر عدة ندوات بمدرسة الشلاتين الإعدادية المشتركة، والمدرسة الثانوية، وكذا مدرسة الصنايع، والمدرسة الابتدائية، لتقوية روح الانتماء لدى طلابها، والتأكيد على أن حب الوطن من الإيمان، وضرورة الاجتهاد فى طلب العلم حيث إنه مفتاح التقدم بين الأمم وأفضل الطرق لنهضتها.

وقام أعضاء القافلة بتوزيع أكثر من 1000 قطعة ملابس على طلاب وطالبات هذه المدارس تضامنا من الأزهر الشريف مع أبناء هذه المنطقة الغالية من أرض .

ومن المعلوم أن هذه القافلة تقوم لليوم الثانى على التوالى بعملها الدعوى والتكافلى برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.
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