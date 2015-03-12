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ضبط 14 قطعة سلاح و283 طلقة نارية في حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 14 قطعة سلاح و283 طلقة نارية في حملة أمنية بالمنيا ضبط 14 قطعة سلاح و283 طلقة نارية في حملة أمنية بالمنيا

 

أرشيفية

قامت أجهزة الأمن بالمنيا ، بشن حملة أمنية للحد من انتشار الاسلحة الغير مرخصة، وتعميق الشعور بالامن لدى المواطنين ، حيث تم ضبط 14 قطعة سلاح وعدد من الطلقات النارية ، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بضبط 14 قطعة سلاح عبارة عن 12 بندقيه آلية وخرطوش وإسرائيلى، ومسدس وفردين محلى الصنع و283 طلقة نارية ، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق.

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