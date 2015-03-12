«الأقصر» تعتمد حركة تنقلات داخلية.. الشريف رئيسًا لمدينة القرنة ومعوض للبياضية

اعتمد محمد بدر، محافظ الأقصر، مساء الأربعاء، حركة تنقلات بين رؤساء المدن وبعض الققيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتضمنت الحركة تعيين العميد ايمن الشريف، رئيسا لمركز ومدينة القرنة، خلفا للعميد احمد معوض الذي تم تعينه رئيسا لمجلس مدينة البياضية وتعيين العميد ايمن مدني رئيسا لمجلس مدينة الطود خلفا للعميد احمد طارق الذي تم نقله للمتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأبقي المحافظ علي كلا من العميد احمد نسيم رئيس مجلس مدينة الاقصر، و العميد علي الجزار رئيس مجلس مدينة ارمنت، و محمد السيد رئيس مجلس مدينة اسنا، ومحمود مريود، رئيس مجلس مدينة الزينية.

في سياق متصل أصدر المحافظ قرارا بندب محمد عباس سلامة مدير ادارة العلاقات العامة بالمحافظة، الي مركز الزينية ، و بدوي المصري، مديرا ادارة الاعلام بالمحافظة، لمركز الطود، لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية وذلك لترشحهما في الانتخابات.