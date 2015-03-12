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انفجار قنبلة بسور محكمة أبوكبير الجزئية بالشرقية

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انفجار قنبلة بسور محكمة أبوكبير الجزئية بالشرقية انفجار قنبلة بسور محكمة أبوكبير الجزئية بالشرقية
وقع منذ قليل دوى انفجار بمحيط محكمة أبوكبير الجزئية بمحافظة الشرقية، وتم إخطار خبراء المفرقعات للتوجه لمحيط الانفجار وعمل كردون أمنى بالمنطقة.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع انفجار بمبنى محكمة أبوكبير الجزئية.

وتبين من التحريات قيام إرهابيين بوضع قنبلة بسور المحكمة، وأسفر انفجارها عن حدوث تلفيات بزجاج المحكمة بالطابق الأرضى والثانى.

الجدير بالذكر أن المستشار صابر محفوظ وزير العدل، قام بافتتاح المحكمة الأسبوع الماضى، لتسهيل الخدمات على المواطنين.

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