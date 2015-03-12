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مدير أمن سوهاج: إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بثلاثة مراكز

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مدير أمن سوهاج: إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بثلاثة مراكز مدير أمن سوهاج: إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بثلاثة مراكز
أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريحات لليوم السابع أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة فـى تنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون تمكنت القوات من تأمين تنفيذ عدد " 27 " قرارا إداريا بدائرة المديرية بإشراف اللواءات مساعدى المدير لقطاعى الشمال والجنوب وفرقة الشرق.

ففى قسم شرطة طهطا تم تأمين إزالة عدد " 8 " حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية تحرر عن ذلك المحضر رقم 501 إدارى القسم لسنة 2015.

وفى مركز شرطة جرجا تم تأمين إزالة عدد " 8 " حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 965 إدارى المركز لسنة 2015.

وفى مركز شرطة ساقلته تم تأمين إزالة عدد " 11 " حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1578 إدارى المركز لسنة 2015.

وأشار مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة وخاصة المتعلقة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومنافع النيل والرى والصرف من أجل إعلاء سيادة القانون.

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