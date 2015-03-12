أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى فى مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل

Google+ Print
الإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى فى مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى فى مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل
تعقد نجوى رشاد رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ٤٧ لمعرض القاهرة الدولى للعام الحالى، والذى من المقرر أن يعقد ١٨ مارس المقبل بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

كما ستعلن خلال المؤتمر عدد الدول العربية المشاركة فى المعرض، والدول التى ستمتنع عن المشاركة مقارنة بالعام الماضى، ومن المتوقع أن تستمر فترة المعرض لمدة ١٠ أيام متواصلة منذ العاشرة صباحا.

الجدير بالذكر أن عدد الشركات التى شاركت بالمعرض فى دورته العام الماضى ٧٥٠ شركة مصرية و١٠ شركات أجنبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365