رئيس حزب القوات اللبنانية: إيران تعطل الانتخابات

قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية إنه منذ اللحظة الاولى لترشحه للرئاسة اللبنانية أعلن أنه لا يتمسك بالانتخابات الرئاسية، ولا شىء يمنعه من فتح الباب الرئاسى للعماد ميشال عون زعيم التيار الوطنى كما يمكن أن يفتحه لأمين الجميل رئيس حزب الكتائب.

وأضاف جعجع فى حوار مع قناة " أم تى فى" التليفزيونية اللبنانية مساء أمس أن البند الرئيسى فى حوار حزبه مع تيار عون هو انتخابات الرئاسة اللبنانية المعلقة منذ مايو الماضي، ولكن الحوار أيضا أبعد من ذلك ويتناول مواضيع كثيرة، ويجب التفاهم على عدة أمور.

وتابع: أن هناك فروقات فى السياسة مما يعرقل التوصل إلى اتفاق على مرشح رئاسى وانا اعلنت فى أول لحظة اننى لم أتمسك بترشيحى ولكن لن اعاكس ما أعمل عليه منذ 30 سنة ولن امشى بخيار يعارض كل مسيرتى.

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