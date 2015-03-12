تأجيل تبادل المحتجزين بين الجيش الليبى و"القوة الثالثة" بمنطقة براك الشاطئ

أعلن عضو مجلس الشورى بالمجلس البلدى الليبى براك الشاطئ ، الجيلانى على، إن عملية تبادل المحتجزين بين الجيش الليبى و"القوة الثالثة" بالمنطقة قد تم تأجيلها.

وأضاف الجيلانى فى تصريح صحفى الليلة الماضية، إن «ظروفًا فنية حالت دون إتمام عملية التبادل»، مؤكدًا أن الأطراف متفقة على عملية تبادل المحتجزين منذ أول أمس الثلاثاء.

وأوضح أن المجلس الاجتماعى بمنطقة وادى الشاطئ وبواسطة من قبيلة أولاد سليمان وأعيان البوانيس، وبحضور أعيان مدينة مصراتة على رأسهم إبراهيم بن غشير ومحمد الرجوبى، اتفقوا فى منطقة الزوية الشاطئ على وقف القتال وانسحاب الأطراف من مواقعها.

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