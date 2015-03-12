مشروع بحثى لإنتاج لقاح جديد لعلاج السكر من النوع الأول

الدراسة تساعد مرضى السكر فى التخلى عن الإنسولين

يشارك فى الدراسة عن السكر مجموعة من الجامعات البريطانية

بدأ اليوم مشروع بحثى جديد لمكافحة داء السكر من النوع الأول، ويمكن أن يؤدى لإيجاد لقاح ضد مرض السكر، وهو ما يمكن أن يساعد ملايين الأشخاص حول العالم.>وفقًا لموقع "إكسبريس" الإخبارى البريطانى، فإن دراسة جديدة تبدأ من كينجز كوليدج لندن فى المملكة المتحدة تعمل على إيجاد لقاح يمكن استخدامه مع العقاقير والعلاجات الأخرى فى تقليل المشاكل التى تصيب الخلايا التى تفرز الإنسولين فى البنكرياس، بما يفيد مرضى السكر من النوع الأول فى التخلى عن الإنسولين تمامًا أو تعديل جرعته إلى أقل حد.>يشمل المشروع البحثى الجديد أيضًا باحثون من جامعة كارديف، وجامعة إمبريال كوليدج لندن، فى إجراء العديد من الأبحاث حول المناعة والإصابة بمرض السكر من النوع الأول، وتجميع الأفراد المصابين حديثًا بمرض السكر، وذلك للمشاركة فى الدراسة، ويقول الباحثون أن دراساتهم ستستغرق فترة طويلة من الوقت حتى تخرج النتائج إلى النور.

ويشرح الباحثون، أنه فى غضون 4 سنوات سيكون هناك العديد من الأفراد الذين تناولوا هذا اللقاح، وإن لم يتم شفاؤهم تمامًا ستقل نسبة إصاباتهم بمضاعفات السكر، وسيتأخر ظهورها نتيجة للمناعة الزائدة التى يعطيها اللقاح.

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