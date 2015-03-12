القبض على صاحب محطة وقود لتصرفه فى 4000 لتر بنزين بالسوق السوداء بسوهاج

تمكنت إدارة مباحث تموين سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى رئيس مباحث التموين ، من شن حملة تموينية لضبط عمليات الاتجار فـى السلع بدون ترخيص ومجهولة المصدر بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

وقد أسفرت الحملة عن القبض على عبد الهادى ص م 27 عاما سائق، ويقيم أسيوط قائد السيارة رقم 7954 نقل أسيوط، لحيازته سلعا مجهولة، وتم ضبط عدد"420" جهاز تليفون محمول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3915 جنح مركز سوهاج.

كما تم القبض على أبو اليزيد ن أ 25 عاما ويقيم بناحية تونس دائرة مركز سوهاج، لإدارته طلمبة بنزين بدون ترخيص وتصرفه فى عدد"4" طن سولار وبيعها فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين، كما تم ضبط أحمد ع ع 61 عاما مسئول محطة بنزين ويقيم بناحية أدفا دائرة مركز سوهاج، لعدم وجود أشرطة مقياس بالمحطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين والقبض على حمادة ع ا ع 20 عاما مسئول طلمبه بنزين ويقيم بناحية نجع سعد الله - دائرة مركز سوهاج لبيع سولار بأزيد من السعر المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين، وتــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطيــن وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.