بالصور.. ضبط 3 بنادق ومسدس وفرد و17 طلقة بحملة أمنية فى سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة المراكز والأقسام.

ففى مركز شرطة طما تمكن الرائد الهيثم شاكر رئيس مباحث المركز بالإنابة، والنقيب رفعت الحلوجى معاون المباحث، من ضبط بندقية إسرائيلى وكذا عدد 8 طلقات حية من ذات العيار وطبنجة حلوان عيار 9 م مطموسة الأرقام، وعدد 5 طلقات حية من ذات العيار حيازة محمد م خ 35 عاما عامل ومقيم العتامنة مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 974 إدارى مركز طما .

كما تم ضبط فرد روسى صناعة محلية وعدد 4 طلقات روسى حيازة أنور س ع س 33 عاما عامل ومقيم مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 910 إدارى مركز طما.

وفى مركز شرطة سوهاج تمكن الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد طلعت معاون المباحث، من ضبط بندقية آلية بخزينتها، حيازة على م ى ع 25 عاما عامل ومقيم الشيخ مكرم مركز سوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1383 إدارى مركز سوهاج.

كما تم ضبط بندقية خرطوش عيار 14 تحمل أرقام 1255 على جسم السلاح احمد م ع ع 23 عاما عامل ومقيم أولاد عزاز مركز سوهاج – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1507 إدارى مركز سوهاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيالة العامة لتتولى التحقيق.



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متهم مركز شرطة سوهاج وبحوزته بندقية خرطوش

بندقية غير مرخصة تم ضبطها بالحملة

بنادق إسرائيلية ومسدس و17 طلقة وفرد محلى بطما