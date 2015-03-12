"هيلث داى": أمراض القلب والاكتئاب وارتفاع الضغط والإجهاد مزيج قاتل

• أمراض القلب والتوتر والاكتئاب

• الضغط المرتفع وأعراض الاكتئاب القوية قد تكون ضارة

• ممارسة الرياضة هى الحل

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خلل وظيفة القلب يرفع احتمالات الإصابة بالخرف والزهايمر

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، عن أن أمراض القلب والاكتئاب والتوتر، يمكن أن تكون مزيجا مميتا.>وقام الباحثون بالبحث فى تأثير الإجهاد الكبير والاكتئاب العميق على ما يقرب من 4500 من المرضى، الذين يعانون من أمراض القلب. ووجدوا أن أولئك الذين كانوا يعانون من الإجهاد والاكتئاب كانوا 48 فى المئة أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أخرى، أو الموت فى السنوات الأولى من المتابعة، وذلك بالمقارنة بمرضى القلب الذين لا يعانون من التوتر والاكتئاب.>وأضافت الباحثة كارميلا الكانتارا، وهى عالمة فى المركز الطبى لجامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك، قائلةً أن مزيج من الضغط المرتفع وأعراض الاكتئاب القوية، قد تكون ضارة بشكل خاص للبالغين المصابين بأمراض القلب خلال فترة الإصابة الأولى.>وأضافت الكانتارا أن العلاجات السلوكية، بما فى ذلك العلاج الدوائى وممارسة الرياضة، قد يخفضوا من فرص الموت أو النوبات القلبية فى المستقبل القريب.