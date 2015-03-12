دورة تدريبية بكلية الآداب بجامعة سوهاج لخدمة خريجى قسم الآثار

ينظم مركز دراسات وبحوث الآثار والترميم بكلية الآداب بجامعة سوهاج دورة تدريبية بقاعة مجلس الكلية وتستمر حتى يوم 14 /3/2015، صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة.

وأضاف د. نبيل نور الدين بأن الدورة تهدف إلى خدمة كل خريجى الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية وطلاب أقسام الآثار بالكلية وكذلك مفتشى الآثار.

وتابع رئيس الجامعة بأنه يتم تدريب المستفيدين على الطرق والتقنيات الحديثة والتقليدية على كيفية تسجيل وتوثيق الاكتشافات الأثرية بهدف حماية الزخارف والكتابات المسجلة عليها، وحماية مادتها الأثرية النادرة كما يتدرب المستفيدين على أهم الأجهزة والأدوات التى يمكن الاستفادة منها فى عمليات التسجيل والتوثيق.

و أشار د. كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب إلى أنه فى إطار خطة مركز دراسات وبحوث الآثار والترميم فى عقد الدورات التدريبية يتم التدريب على كيفية تسجيل الرسوم والنقوش المنفذة على القطع الأثرية.

كما أوضح د. محمد معروف مدير المركز إلى أنه يقام على هامش الدورة معرض للمنتجات الفنية التى ينفذها طلاب قسم الترميم بكلية الآداب حتى يستفيد منها طلاب أقسام الآثار المصرى والإسلامى.