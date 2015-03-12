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1500 طبيب مصرى وعالمى بمؤتمر الأنف والأذن بالإسكندرية

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1500 طبيب مصرى وعالمى بمؤتمر الأنف والأذن بالإسكندرية 1500 طبيب مصرى وعالمى بمؤتمر الأنف والأذن بالإسكندرية
ينظم قسم الأذن والأنف والحنجرة بجامعة الإسكندرية، مؤتمره السنوى الثانى والثلاثين فى الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل بفندق فلسطين المنتزه، تحت رعاية أ.د. رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد الدالى سكرتير عام المؤتمر، إنه مع تحسن الأحوال السياسية والأمنية، سيشهد المؤتمر هذا العام حضور عدد كبير من الخبراء الأجانب من مختلف دول العالم، الذين سيعرضون أبحاثهم العلمية الجديدة فى مجالات علاج الأنف والأذن والحنجرة، ومن المتوقع أن تزيد نسبة الحضور عن 1500 طبيب من والدول العربية والأجنبية.

كما يتضمن المؤتمر معرضًا كبيرًا لجميع شركات الدواء والآلات الجراحية، لعرض أحدث ما توصل له العلم فى مجالات العلاج الجراحى والدوائى.

ويناقش المؤتمر أحدث ما توصل له العلم عن طرق التشخيص والعلاج لمختلف أمراض الأذن والأنف والحنجرة وأورام الرأس والرقبة والحنجرة وجراحات زرع القوقعة، لاستعادة السمع للأطفال.

ويخصص المؤتمر هذا العام لأول مرة جلسات خاصة لصغار الباحثين وطلبة كلية الطب لتقديم أبحاثهم وعقد مسابقة لاختيار أفضل الأبحاث.

ويسبق المؤتمر ورش عمل لجراحات مناظير الأنف والأذن والجهاز التنفسى، ويعقب المؤتمر أيضًا ورشة عمل عن الطرق الحديثة فى تشخيص وعلاج الشخير أثناء النوم.

ومساهمة من المؤتمر فى تنشيط السياحة ستقام احتفالية كبيرة بقلعة قايتباى، يحضرها جميع الضيوف الأجانب والعرب، والعديد من الشخصيات العامة والإعلامية.

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