اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

تستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، جمال وعلاء مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال من بينهم نجل الكاتب الصحفي محمد حسانين هيكل في قضية التلاعب بالبورصة، وبيع البنك الوطني المصري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة النيابة العامة.

وكانت المحكمة قد استمعت على مدار الجلسات الماضية إلى أقوال عددا من الشهود، ومنهم شاهد يعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أعد التقرير الفني حول وقائع القضية، وأكد بأنه بفحص الأوراق لم يرصد هو وباقي أعضاء اللجنة أي مخالفات على عقد الشراء المقدم من البنك الكويتي الوطني للحصول على أسهم البنك الوطني المصري، وهو ما أكده بعض الشهود أيضًا.

جدير بالذكر أن نجلي الرئيس الأسبق، مخلي سبيلهما لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي يحاكموا فيها، وحصولهم على البراءة في قضايا أخري، وسيمثلا غدًا أمام المحكمة في أول ظهور لهما بعد إخلاء سبيلهما.