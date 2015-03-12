إصابة عاملة رعاية صحية بريطانية بالإيبولا في سيراليون

قالت بريطانيا أمس الأربعاء، إنه تأكد إصابة عاملة رعاية صحية تابعة للجيش بفيروس الإيبولا أثناء عملها في سيراليون، وإن مسئولي المطار هناك قالوا إن المريضة ستنقل جوا إلى بلدها خلال ساعات.

وقالت وكالة الصحة الحكومية في بيان “يجرى حاليا تحقيق في الكيفية التي تعرضت بها العاملة العسكرية للفيروس ويتم تتبع الأفراد الذين كانوا على اتصال في الأونة الأخيرة مع العاملة المشخصة بالمرض.”

وقال مسئولو المطار إن من المقرر نقل المريضة على متن طائرة إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق.

وأرسلت بريطانيا ما يقرب من 800 جندي للمساعدة في تنظيم حملة للسيطرة على الوباء في سيراليون، وبناء مراكز علاج، وبالإضافة إلى ذلك تطوع المئات من العاملين في مجال الصحة لتقديم المساعدة هناك.

وكان بريطانيان أصيبا بالفيروس وعولجا بنجاح في مستشفى رويال فري في لندن وهو المركز الرئيسي لعلاج الإيبولا هناك كما خضع عاملون أخرون في مجال الرعاية الصحية للعلاج هناك.

وقتل فيروس الإيبولا ما يقرب من 10 آلاف شخص في الدول الثلاث الأكثر تأثرا بالمرض وهي غينيا وسيراليون وليبيريا كما أصاب أكثر من 24200 شخص منذ أن بدأ المرض في الانتشار في غينيا قبل عام.

رويترز