ضبط خلية إرهابية تحرض على الأعمال العدائية ضد الشرطة ومؤسسات الدولة بدمياط

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بقيادة العميد سيد العشماوى، مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط خلية إرهابية تضم 3 عناصر تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية متهمة بالتحريض على إثارة الشغب والتحريض على العنف.

وكانت معلومات سرية قد وردت لرجال البحث الجنائى تفيد قيام مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد أفراد الشرطة والجيش والمنشآت العامة وترويع المواطنين بقصد زعزعة الأمن العام.

وتم التنسيق مع فرع الأمن العام والأمن الوطنى بدمياط، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأسفرت الجهود عن ضبط تلك الخلية وهى مكونة من 3 عناصر وهم "شاكر التابعى .ح" سن 58 تاجر موبيليا ومقيم الخياطة دائرة مركز دمياط، وحاليا بمدينة دمياط الجديدة.. والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 6 قضايا متنوعة هى (القضية رقم 14692 جنح مركز دمياط لسنة 2013- القضية رقم 17059 جنح مركز دمياط لسنة 2013- القضية رقم 3110 إدراى مركز دمياط لسنة 2014- القضية رقم 20817 جنايات مركز دمياط لسنة 2013- القضية رقم 17248 جنايات مركز دمياط لسنة 2013 - القضية رقم 23518 جنايات مركز دمياط لسنة 2014، وجميع تلك القضايا (تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة).

وكذلك تم ضبط "محمود محمود .م" سن 54 تاجر موبيليا ومقيم الخياطة دائرة مركز دمياط، وحاليا بمدينة دمياط الجديدة .. والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا الأتية (القضية رقم 20817 جنايات مركز دمياط لسنة 2013 - القضية رقم 5504 إدارى مركز دمياط لسنة 2013- القضية رقم 14692 جنح مركز دمياط لسنة 2013- القضية رقم 14693 جنح مركز دمياط لسنة 2013 - القضيةرقم 5050 جنح مركز دمياط لسنة 2014- القضية رقم 17248 جنح مركز دمياط لسنة 2013- القضية رقم 17254 جنح مركز دمياط لسنة 2013، وجميع تلك القضايا (تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة).

وتم ضبط المتهم الثالث وهو "المغازى حسن .س" سن 48 مهندس زراعى ومقيم بدائرة قسم دمياط الجديدة، وذلك أثناء استقلالهم السيارة رقم 1204 ملاكى دمياط ملك المتهم الثانى.

وضبط بحوزة المتهمين الثلاث "مظروف بلاستيك بداخله بعض الأوراق التى توضح كيفية كسر الانقلاب وبيان الفعاليات، وكيفية كسر الانقلاب وقيادة الثورة للمجتمع وخطة لجنة الحراك ومظروف بلاستيك بداخله بعض المنشورات تحوى عبارات (لماذا يتأخر النصر – ثورة شعب – مفهوم الحراك الثورى - دماء الشهداء – خسائر الانقلابين - ضعف المشاركة وكسر الحاجز النفسى بين الفرد والمجتمع - الكيانات الثورية والروابط) .

وكذلك عدد 7 كتب بعنوان معركة استكمال الثورة وإسقاط بقايا النظام وكتاب بعنوان مجموعة رسائل حسن البنا وكتاب موسوعة شهداء الحركة الإسلامية بالعهد الحديث وعدد 25 لافتة ورقية بها شعار كلنا رابعة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما توصلت إليه وأكدته التحريات اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وقيامهم بتكوين خلية إرهابية بقصد تمويل العناصر الإرهابية والقيام بأعمال العنف ضد المواطنين ومؤسسات الدولة.

تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 1003 إدارى قسم دمياط الجديدة لسنة 2015م، وذلك تمهيدا لعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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