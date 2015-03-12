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ضبط 6500 قرص تامول وأبتريل بحوزة عاملين بجهينة سوهاج بقصد الاتجار

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ضبط 6500 قرص تامول وأبتريل بحوزة عاملين بجهينة سوهاج بقصد الاتجار ضبط 6500 قرص تامول وأبتريل بحوزة عاملين بجهينة سوهاج بقصد الاتجار
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، برئاسة الرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث المركز والقوة المعاونة له، من إلقاء القبض على عاملين بدائرة المركز، وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، من ضبط كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، بتمكن الرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، والنقيب أحمد صلاح معاون مباحث المركز والقوة المرافقة لهما، من ضبط 4500 قرص أبتريل المخدر، بحوزة أيمن.م.ع.ع، 30 سنة، عامل ومقيم نزه الهيش مركز جهينة بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وجارٍ تحرر محضر بالواقعة.

كما تمكن ضباط وحدة المباحث أيضًا من ضبط عدد 2000 قرص تامول ومبلغ مالى 100 جنيه، وهاتف محمول، بحوزة أحمد.ع.أ.ع، 31 عامًا، عامل ويقيم نزة الحاجر دائرة مركز جهينة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 541 إدارى، تم تحريز المضبوطات، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365