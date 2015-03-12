مباحث طما سوهاج تقبض على هارب من حكم بالمؤبد

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بسوهاج برئاسة النقيب هيثم شاكر رئيس مباحث المركز بالإنابة من القبض على عامل هارب من حكم بالمؤبد، فى قضية قتل بناحية قرية العتامنة دائرة المركز.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا يفيد بورود معلومات بتحديد تواجد متهم هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت قوات الأمن من ضبط "محمد م ح أ" 35 عاما عامل ويقيم بناحية العتامنة - دائرة المركز المحكوم عليه فى القضية رقم 13747 جنايات مركز قليوب لسنة 2011 كلى 1779 بنها لسنة 2011 حصر لسنة 2013 "قتل عمد" غيابى مؤبد داخل مسكنه.

وبالكشف عليه بوحدة مباحث المركز تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضايا القضية رقم 426 جنح قسم الخصوص لسنة 2011 حصر 336 لسنة 2012 غيابى حبس 6 شهور بجلسة 5/3/2012 سرقة تيار كهرباء، والقضية رقم 430 جنح قسم الخصوص لسنة 2011 حصر 338 لسنة 2012 غيابى حبس 6 شهور بجلسة 5/3/2012 "سرقة تيار كهرباء"، والقضية رقم 428 جنح قسم الخصوص لسنة 2011 حصر 337 لسنة 2012 غيابى حبس 6 شهور بجلسة 5/3/2012 "سرقة تيار كهرباء"، والقضية رقم 196 جنح قسم مدينة نصر لسنة 2009 حصر 6540 لسنة 2009 غيابى حبس أسبوعين بجلسة 16/3/2009 "تبديد"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال المركز اليوم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.