استكمال سماع شهود العيان فى محاكمة 73 متهما بحرق كنيسة كرداسة.. اليوم

تستكمل اليوم الخميس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية كل من المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وسكرتارية أحمد صبحى، رابع جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة كرداسة سماع شهود العيان.

وكان المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.