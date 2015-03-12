عودة 198 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة عبر منفذ السلوم

استقبل منفذ السلوم البرى خلال الـ24 ساعة الماضية 198 مصريا عائدين من ليبيا منهم 148 غادروا البلاد بطريقة شرعية و56 بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية إلى 30 ألفا و643 مصريا حتى مساء أمس الأربعاء، وذلك منذ 16 فبراير الماضى عقب توجيه الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا بعد ذبح 21 مصريا هناك.

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح فى تصريحات صحفية إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت رصدت تراجع أعداد وصول المصريين العائدين من ليبيا بشكل كبير وعادت لمعدلاتها الطبيعية قبل الأزمة، حيث وصل 198 مصريا بينهم 56 غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.

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