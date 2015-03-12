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نرصد استعدادات قاعات المؤتمر الاقتصادى ومائدة عشاء الرئيس

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" الاستعدادات النهائية لتجهيز قاعات جلسات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، المقرر عقده غدًا الجمعة، بداية من القاعة الرئيسية التى تسع لـ1800 مشارك وباقى القاعات الأخرى التى أطلق عليها أسماء ترمز للأقاليم الاقتصادية التى تنتظر مشاريع، ومنها قاعة قناة السويس التى ستشهد حفل العشاء الذى يقيمه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اليوم الأول للمؤتمر، وتسع 350 شخصًا، وتم وضع 50 طاولة مستديرة على كل طاولة 7 كراسى، وهناك قاعات سيناء والأقصر وسيوة والقلعة والبحر الأحمر.

وتم تجهيز الممر الذى توجد به القاعات بتماثيل فرعونية ولوحات زيتية، وحملت كل قاعة لافتة باسمها، وقد انتهت إدارة المؤتمر من إتمام واجهة بوابة الدخول الرئيسية للقاعة .

قاعة قناة السويس من الداخل التى سيقام فيه عشاء الرئيس عبدالفتاح السيسى- 2015-02 - اليوم السابع
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قاعة قناة السويس من الداخل التى سيقام فيه عشاء الرئيس عبدالفتاح السيسى

صورة لقاعة العشاء الرئاسى من الداخل- 2015-02 - اليوم السابع
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صورة لقاعة العشاء الرئاسى من الداخل

صورة لقاعة العشاء الرئاسى- 2015-02 - اليوم السابع
>

صورة لقاعة العشاء الرئاسى

الطاولة تضم 7 كراسى للعشاء الرئاسى- 2015-02 - اليوم السابع
>

الطاولة تضم 7 كراسى للعشاء الرئاسى

جانب من طاولات قاعة العشاء الرئاسى- 2015-02 - اليوم السابع
>

جانب من طاولات قاعة العشاء الرئاسى

مدخل قاعة قناة السويس- 2015-02 - اليوم السابع
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مدخل قاعة قناة السويس

اللوحات الزيتية بممر قاعات الجلسات- 2015-02 - اليوم السابع
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اللوحات الزيتية بممر قاعات الجلسات

لافتة باسم قاعة قناة السويس- 2015-02 - اليوم السابع
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لافتة باسم قاعة قناة السويس

لافتة قاعة سيناء- 2015-02 - اليوم السابع
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لافتة قاعة سيناء

ممر القاعات المزين بتماثيل فرعونية- 2015-02 - اليوم السابع
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ممر القاعات المزين بتماثيل فرعونية

لافتة قاعة سيوة- 2015-02 - اليوم السابع
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لافتة قاعة سيوة

لافتة قاعة القلعة- 2015-02 - اليوم السابع
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لافتة قاعة القلعة

قاعة القلعة من الداخل- 2015-02 - اليوم السابع
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قاعة القلعة من الداخل

جانب من قاعة سيوة- 2015-02 - اليوم السابع
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جانب من قاعة سيوة

لافتة قاعة البحر الأحمر- 2015-02 - اليوم السابع
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لافتة قاعة البحر الأحمر

واجهة القاعة الرئيسية بعد تركيب البانر- 2015-02 - اليوم السابع
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واجهة القاعة الرئيسية بعد تركيب البانر

واجهة القاعة الرئيسية من الخارج بعد تركيب البانر- 2015-02 - اليوم السابع
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واجهة القاعة الرئيسية من الخارج بعد تركيب البانر

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