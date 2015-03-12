وزارة الرى تشارك فى المؤتمر الاقتصادى بـ4 مشروعات كبرى

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن الوزارة تشارك بـ4 مشروعات فى المؤتمر الاقتصادى، الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى للمشروعات التى ستطرحها الوزارة، بينهما خريطة لحفر 5 آلاف بئر جوفى، فضلا عن عرض" المليون فدان" بالتنسيق مع وزارة الزراعة المسئولة عن التعاقدات مع المستثمرين والرى مسئولة عن حفر الآبار والخزانات الأرضية.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"أن الوزارة ستشارك أيضا بمشروعات سياحية، تشمل إنشاء "تلفريك" فى منطقة القناطر الخيرية، وممشى سياحى ومنتجعات ترفيهية وسياحية لتحويلها إلى مزار سياحى، لجذب السياح إلى تلك المنطقة، التى تتمتع بمساحات كبيرة من المسطحات الخضراء، التى تضم حوالى 100 فدان حدائق وأشجار نادرة، علاوة على منشآت القناطر الأثرية التى تعود لعهد محمد على مؤسس مصر الحديثة.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم عرض مشروع حماية شواطئ بورسعيد، والذى يؤدى إلى إنشاء شاطئ جديد للمدينة يمكن استغلاله سياحيا، لافتاً إلى مشروع تحويل مجرى النيل إلى مجرى ملاحى سياحى مثل نهر السين بباريس، لكنه يحتاج إلى المزيد من الدراسات والتنسيق مع الوزارات المعنية حتى يحقق الهدف منه.

وأشار الدكتور سام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أن مشروع التاكسى النهرى مازال تحت الدراسة، لافتا إلى أننا بحاجة إلى 6 مراسٍ داخل القاهرة الكبرى.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى إلى أنه سيتم المشاركة بأجزاء من مشروع توشكى، بالإضافة إلى وتطوير الرى الحقلى والصرف المغطى، بالأراضى القديمة بالوداى والدلتا.

مقترحات الأحزاب للمؤتمر الاقتصادى على مائدة مجلس الوزراء.. "تحفيز المشروعات الصغيرة" و"تنمية المناطق النائية" و"نقل المركزية من القاهرة إلى المناطق الجديدة" أهم التوصيات

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تفاصيل مشاركة البنوك بمؤتمر شرم الشيخ بملحق "بنوك اليوم السابع" غدًا