إصابة 4 واحتراق مقهيين فى مشاجرة بالأسلحة بالبلينا سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب من السيطرة على مشاجرة بناحية المعيصرة التابعة لقرية برديس – دائرة مركز شرطة البلينا، استخدمت فيها الأسلحة النارية والطوب والعصى والحجارة ونتج عنها إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا ووجود مصابين وذلك بسبب معاكسة سيدة بالشارع.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والرائد محمد أبوالعطاء رئيس مباحث مركز شرطة البلينا عقب الدفع بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بوقوع مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى "الموازنة" و"حمدون" بسبب معاكسة إحدى السيدات، تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية والرشق بالطوب والحجارة مما نتج عنه إصابة حمادة خ ح 25 عاما عامل بجرح قطعى أسفل القدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وراضى م ح 23 عاما بجرح رضى تهتكى أعلى الحاجب الأيسر وتهتك أسفل العين اليسرى، ينتميان لعائلة الموازنة.

كما أصيب رأفت عمر ر ع 23 عاما عامل بجرح رضى بفروة الرأس "ينتمى لعائلة حمدون"، و أحمد ع ر 24 عاما طالب بجرح رضى عميق بفروة الرأس "لا ينتمى لطرفـى المشاجرة"، كما نتج عن المشاجرة إتلاف واحتراق عدد "2" مقهى ملك على أ ع، وم ع الـ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحديد وضبط باقى المتهمين.

تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1354 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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