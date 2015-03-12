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عاصفة ثلجية تضرب شمال اليابان وتعرقل حركة المرور

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عاصفة ثلجية تضرب شمال اليابان وتعرقل حركة المرور عاصفة ثلجية تضرب شمال اليابان وتعرقل حركة المرور

ذكر تقرير إعلامي أن عاصفة شتوية قوية ضربت جزيرة هوكايدو شمالي اليابان اليوم الخميس حيث غطى الجليد الكثيف المنطقة وعرقل حركة المرور.

وأفادت صحيفة “هوكايدو شيمبون” بأنه تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية وخدمات القطارات اليوم، فيما حذر خبراء الأرصاد من انهيارات جليدية ورياح عاتية وثلوج كثيفة في العديد من مناطق الجزيرة.

وأوضحت الصحيفة أن شخصين أصيبا جراء العاصفة أمس، بينما ألحقت الثلوج الكثيفة أضرارا بـ23 منزلا و120 صوبة زراعية في كاميفورانو.

وذكر التقرير أن العاصفة الثلجية تسببت أيضا في إلغاء 321 خدمة قطارات الأربعاء وتضرر إجمالي 80 ألف منزل من انقطاع الكهرباء خلال اليومين الماضيين.
> د ب أ

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