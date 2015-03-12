أمن المنوفية: توصلنا لهوية إرهابي لقي مصرعه أثناء زرع قنبلة بسرس الليان

قال اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إن رجال المباحث توصلوا لهوية اﻹرهابي الذي لقي مصرعه أثناء زرعه قنبلة أمام مطحن سرس الليان، مساء الأربعاء، حيث تبين أنه يدعي «أحمد عبدالعظيم محمد إبراهيم»، 37 عامًا، موظف بالبترول ومقيم قرية فيشا الكبري مركز منوف، وكان يستقل دراجة نارية رقم 772580 ومرافقه، وبحوزتهما 3 قنابل بدائية الصنع لزرعها بالقرب من المنشآت الحيوية بمدينة سرس الليان.

وأشار «فهمي» إلى أنه تم نقل أشلاء اﻹرهابي لمشرحة مستشفى منوف العام، والتحفظ على مرافقه الذي يتلقي العلاج بمستشفي سرس الليان المركزي تحت حراسة أمنية مشددة.

وأضاف مدير اﻷمن، في تصريح له، إن مثل هذه اﻷعمال اﻹرهابية تستهدف زعزعة اﻷمن وااستقرار لوطننا العزيز مصر، قبل بدء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مؤكدًا أن هذه اﻷعمال اﻹرهابية تزيد الجميع إصرارًا وعزيمة على التصدي الحاسم للعناصر اﻹرهابية واقتلاع اﻹرهاب من جذوره.

أ ش أ