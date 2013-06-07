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أهالى ميت خميس بالمنصورة يتظاهرون أمام مديرية الأمن لانتشار المخدرات

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أهالى ميت خميس بالمنصورة يتظاهرون أمام مديرية الأمن لانتشار المخدرات أهالى ميت خميس بالمنصورة يتظاهرون أمام مديرية الأمن لانتشار المخدرات

تظاهر العشرات من أهالى قرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة أمام مديرية أمن الدقهلية، احتجاجا منهم على انتشار تجارة المخدرات والبلطجة داخل القرية، دون أن يكون هناك حملات أمنية للقبض على تجار المخدرات والبلطجية.

وردد المتظاهرين هتافات منها (يا مدير الأمن ساكت ليه أنت معهم ولا أية- باعوا البانجو وباعوا حشيش وإحنا مش لاقين رغيف العيش)، مشيرين إلى انتشار تجارة المخدرات بالقرية على طريق البحر وهناك بعض الأسماء المعروفة لدى الأجهزة الأمنية ولم تلق القبض عليهم رغم توسع نشاطهم.

ويذكر أن العشرات من أهالى القرية نظموا مظاهرة احتجاجية فى الأسبوعين الماضيين لنفس السبب دون اتخاذ أى إجراء لتنفيذ مطالبهم.

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