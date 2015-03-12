وزير الإسكان: طرح أراضٍ سكنية خلال أيام لفتح الباب أمام المستثمرين المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن الوزارة ستطرح الأراضي السكنية خلال الأيام المقبلة بهدف فتح الباب أمام المستثمرين المصريين.

وأضاف مدبولي في مداخلة هاتفية على فضائية “الحياة”، أمس الأربعاء :” أنه لأول مرة تطرح الوزارة الأراضي السكنية عبر الموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية بدلًا من كراسة الشروط ” .

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أراض استثمارية وسكنية وخدمية خلال شهر مارس الجاري بجانب الشهرين المقبلين تصل مساحتها إلى 1800 فدان (7 ملايين و560 ألف متر مربع), بعدد 3657 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة.