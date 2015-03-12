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ننشر تفاصيل انفجارات “المنصورة”.. الجانى وضع القنبلة أسفل سيارة شرطة.. والتلفيات بمحلات تجارية

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ننشر تفاصيل انفجارات “المنصورة”.. الجانى وضع القنبلة أسفل سيارة شرطة.. والتلفيات بمحلات تجارية ننشر تفاصيل انفجارات “المنصورة”.. الجانى وضع القنبلة أسفل سيارة شرطة.. والتلفيات بمحلات تجارية

مديرية أمن الدقهلية

أعلنت مديرية أمن الدقهلية، اليوم الخميس، تفاصيل الانفجارات التي شهدتها مدينة المنصورة مساء أمس الأربعاء، في بيان رسمي صدر منذ قليل.

قال البيان إنه سمع دوي انفجار بامتداد شارع الثورة، الواقع به قسم أول المنصورة، وتبين انفجار عبوة محلية الصنع أسفل سيارة شرطة تابعة لقسم أول المنصورة، أثناء توقفها بالشارع، مما أدى لإتلاف مقدمة السيارة بالكامل، وتهشم جميع زجاجها مع وجود آثار إنفجار من الجانب الأمامي الأيمن والجزء الخلفي من صندوق السيارة.

تسبب الانفجار في إحداث تلفيات بالسيارة رقم د ع أ 3269 ملاكي ملك الطبيب محمد الجيار، وسنتر الشوا للملابس والمجاور للقسم.

بتمشيط مكان الواقعة تم العثور على عبوة أخرى عبارة عن ماسورة قطرها 6 بوصة بطول 40 سنتيمتر بها كمية من البارود تزن 5 كيلو جرامات، وتم التعامل معها وتفكيكها بمعرفة خبراء المفرقعات، وأسفر ذلك عن حدوث انفجار محدود.

جار استدعاء مالكي السيارات وسنتر الشوا لسؤالهم، وتحرر المحضر رقم 2880/2015 إداري قسم أول المنصورة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإستكمال الفحص وتحديد المتهمين وضبطهم بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني بالدقهلية.

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