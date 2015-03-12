حملة ” ضباط من أجل أمن إسرائيل ” تعقد اليوم مؤتمراً صحفياً ضد نتنياهو

نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى خبراً عن انعقاد مؤتمر صحفى اليوم لحملة ضباط من أجل أمن إسرائيل يكشف عن حقائق أمنية وسياسية ضد نتنياهو.

وهذا المؤتمر يعتبر احتجاجاً منهم على الخطاب الذى ألقاه نتنياهو فى الكونجرس.

وحسب الموقع فإن حملة ضباط من أجل أمن إسرائيل هى تضم مجموعة من كبار المسئولين السابقين فى الجيش الإسرائيلى، والموساد وجهاز الشاباك الإسرائيلى، والشرطة العسكرية الإسرائيلية غرضهم من هذا المؤتمر شن حملة صحفية ضد نتنياهو، وضد أداءه كرئيس حكومة إسرائيل.

وإنهم تعهدوا بالكشف عن تفاصيل تدين نتنياهو خلال المؤتمر الصحفى الذى سوف يعقد اليوم.

ونقلاً عن الموقع فإن حملة ضباط من أجل أمن إسرائيل تضم رئيسي الموساد السابقين مئير دجان وشبتاي شفيط، والمفتش العام السابق للشرطة آساف حيفتيس، وقائد وحدة الارتباط مع لبنان سابقا جنرال الاحتياط جيورا عنبار، وقائد سلاح المدرعات سابقا جنرال الاحتياط أمنون ريشيف، والقائم بأعمال رئيس الشاباك سابقا أريه فيلمان.

كما إنها تضم أيضاً نحو 180 ضابطا كبيرا في الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك والشرطة.