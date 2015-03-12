أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حملة ” ضباط من أجل أمن إسرائيل ” تعقد اليوم مؤتمراً صحفياً ضد نتنياهو

Google+ Print
حملة ” ضباط من أجل أمن إسرائيل ” تعقد اليوم مؤتمراً صحفياً ضد نتنياهو حملة ” ضباط من أجل أمن إسرائيل ” تعقد اليوم مؤتمراً صحفياً ضد نتنياهو

نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى خبراً عن انعقاد مؤتمر صحفى اليوم لحملة ضباط من أجل أمن إسرائيل يكشف عن حقائق أمنية وسياسية ضد نتنياهو.

وهذا المؤتمر يعتبر احتجاجاً منهم على الخطاب الذى ألقاه نتنياهو فى الكونجرس.

وحسب الموقع فإن حملة ضباط من أجل أمن إسرائيل هى تضم مجموعة من كبار المسئولين السابقين فى الجيش الإسرائيلى، والموساد وجهاز الشاباك الإسرائيلى، والشرطة العسكرية الإسرائيلية غرضهم من هذا المؤتمر شن حملة صحفية ضد نتنياهو، وضد أداءه كرئيس حكومة إسرائيل.

وإنهم تعهدوا بالكشف عن تفاصيل تدين نتنياهو خلال المؤتمر الصحفى الذى سوف يعقد اليوم.

ونقلاً عن الموقع فإن حملة ضباط من أجل أمن إسرائيل تضم رئيسي الموساد السابقين مئير دجان وشبتاي شفيط، والمفتش العام السابق للشرطة آساف حيفتيس، وقائد وحدة الارتباط مع لبنان سابقا جنرال الاحتياط جيورا عنبار، وقائد سلاح المدرعات سابقا جنرال الاحتياط أمنون ريشيف، والقائم بأعمال رئيس الشاباك سابقا أريه فيلمان.

كما إنها تضم أيضاً نحو 180 ضابطا كبيرا في الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك والشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا