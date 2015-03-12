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لجنة جائزة السديري تعلن أسماء 24 فائزاً بالمجمعة

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لجنة جائزة السديري تعلن أسماء 24 فائزاً بالمجمعة لجنة جائزة السديري تعلن أسماء 24 فائزاً بالمجمعة

    اعتمد رئيس لجنة جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير معالي الأستاذ فهد بن خالد السديري أسماء الفائزين بجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي من محافظة المجمعة، والبالغ عددهم 24 معلما ومعلمة وطالبا وطالبة من كافة الجهات والمراحل التعليمية.

وقدّم أمين عام الجائزة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض المكلف محمد بن عبدالله المرشد التهنئة للفائزين، كما قدّم تهنئته لأسر ومعلمي الطلاب والطالبات الفائزين بالجائزة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق.

هذا وقد فاز بجائزة المعلم المتميز على مستوى مدارس محافظة المجمعة المعلم بمدرسة أبي بكر الصديق بروضة سدير محمد عبدالله الجنيح، في حين فازت بالجائزة المعلمة نوال عبدالله العواد من ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بجلاجل.

وعلى مستوى الطلاب فاز الطالب عيظة محمد أسود من المعهد العلمي بالمجمعة ولافي غازي الرحيمي من الكلية التقنية بالمجمعة ونشمي نايف الجبيري من ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومحمد حصين القحطاني من ثانوية جلاجل وسيف مسيف الرحيمي من ثانوية مجمع مصدة وفيصل عبدالعزيز العولة وعبدالرحمن خالد الثميري من متوسطة منار سدير الأهلية ومحمد نبيل وهبي من متوسطة الإمام ابن تيمية وإبراهيم عبدالمحسن النصر الله من متوسطة الإمام الشاطبي وراشد محمد الراشد من المعهد الصناعي الثانوي بالمجمعة وعبدالرحمن محمد العبداللطيف من المعهد الصناعي الثانوي بحوطة سدير، وعلى مستوى الطالبات فازت الطالبة آيه سعد زيدان كريم من الثانوية الأولى بالأرطاوية وسارة ناصر النصر الله وعهود إبراهيم العتيق وشيماء عبدالرحمن السويلم من الثانوية الثانية بحوطة سدير وجوزاء حمد السهلي من ثانوية مبايض ومنال سعد الرشيدي من الثانوية الثانية بحرمة وفاطمة محمد عيد العتيبي من ثانوية تحفيظ القرآن بالمجمعة ورند عبدالعزيز العيسى من المتوسطة الرابعة بالمجمعة ومنال عبدالله الرويس من المتوسطة الثانية بروضة سدير وسما عبدالفتاح فريحه من المتوسطة الأولى بالمجمعة وصبحية ناصر أبانمي من متوسطة تحفيظ القرآن بالمجمعة.

وسوف يتسلم هؤلاء الفائزين جوائزهم من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز في الحفل السنوي للجائزة والذي سيقام يوم الخميس 28/5/1436ه بمزرعة الخالدية بمحافظة الغاط.

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