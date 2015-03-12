فعاليات وأنشطة ترفيهية توعوية للأطفال في المعرض المروري بالرياض

تشهد فعاليات أسبوع المرور الخليجي الحادي والثلاثين والذي يقام هذا العام تحت شعار "قرارك.. يحدد مصيرك العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تخدم فئات المجتمع وتهدف إلى تعزيز السلامة المرورية.

حيث يشهد المعرض المروري الذي يقام في الجهة الجنوبية من مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية عدداً من البرامج الهادفة وفي مقدمتها البرامج الموجهة للأطفال بهدف رفع مستوى الوعي المروري للزوار وإبراز أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة في رفع مستوى السلامة المرورية.

وتشهد الحديقة المرورية والتي تتكون من فصل تعليمي لتثقيف الطفل إقبالاً كبيراً من زائري المعرض حيث يقدم مختصون بقواعد السلامة المرورية دروساً تعليمية مبسطة للأطفال ومن ثم اختبارهم في القيادة في ميدان مصغر يحاكي الطبيعة ويكون الاختبار تحت إشراف مدربين مختصين وفي حالة الاجتياز يمنح الطفل رخصة قيادة رمزية لترسيخ مفهوم السلامة المرورية لدى النشء.

ويشهد المعرض المروري منطقة فعاليات للأطفال تتكون من عدة مراحل بشكل عصري وثقافي عن طريق ترسيخ مفهوم السلامة المرورية لدى الطفل من خلال تعليمه كيفية كتابة قصة من خياله عن السلامة المرورية.