أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«العدل»: اختبار تحريري ل859 مرشحاً على وظيفة باحث اجتماعي مساعد

Google+ Print
«العدل»: اختبار تحريري ل859 مرشحاً على وظيفة باحث اجتماعي مساعد «العدل»: اختبار تحريري ل859 مرشحاً على وظيفة باحث اجتماعي مساعد
190381592837.jpg

عدد من المتقدمين على وظائف باحث اجتماعي يجرون اختبارهم في مكة المكرمة

الرياض - مبارك العكاش

    أجرت وزارة العدل الاثنين الاختبار التحريري ل(859) متقدماً على وظائفها "باحث اجتماعي مساعد" بالمرتبة السادسة، حيث عقدت الوزارة الاختبار في عدة مدن شملت مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية وحائل. وقدمت "العدل" للمختبرين كافة الاحتياجات الضرورية المطلوبة لأداء الاختبار بيسر وسهولة، فقد جهزت القاعات المناسبة والمؤهلة، وتم اعطاء المختبرين الوقت الكافي لإجراء الامتحان وفق الشروط اللازمة، وبلغ عدد المتقدمين لإجراء الاختبار على وظيفة باحث إجتماعي مساعد (859) متقدماً على مستوى المناطق المشار إليها. وقامت الوزارة بترشيح هؤلاء المتقدمين بعد تدقيق طلباتهم وتوفر المؤهلات والشروط المحددة لكل وظيفة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وأرسلت الوزارة لجميع المقبولين مبدئياً رسائل تفيد بقبولهم وطلبت منهم طباعة بطاقة دخول الاختبار والتي تضمنت مكان وموعد الإختبار من أجل اكتمال متطلبات الوظيفة المتقدم عليها. وتعمل "العدل" على إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائفها على المرتبة السادسة تباعاً وفق التواريخ المحددة سلفاً لوظائفها كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، في المناطق التي سبق تحديدها، والتي نوهت الوزارة عنها مسبقاً والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني (www.moj.gov.sa).

الجدير بالذكر أن وزارة العدل تعمل على ترشيح الكفاءات من المؤهلين والمتخصصين لشغر وظائفها دعماً منها لدوائرها الشرعية من محاكم وكتابات عدل بالمملكة.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية