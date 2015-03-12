«العدل»: اختبار تحريري ل859 مرشحاً على وظيفة باحث اجتماعي مساعد

الرياض - مبارك العكاش

أجرت وزارة العدل الاثنين الاختبار التحريري ل(859) متقدماً على وظائفها "باحث اجتماعي مساعد" بالمرتبة السادسة، حيث عقدت الوزارة الاختبار في عدة مدن شملت مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية وحائل. وقدمت "العدل" للمختبرين كافة الاحتياجات الضرورية المطلوبة لأداء الاختبار بيسر وسهولة، فقد جهزت القاعات المناسبة والمؤهلة، وتم اعطاء المختبرين الوقت الكافي لإجراء الامتحان وفق الشروط اللازمة، وبلغ عدد المتقدمين لإجراء الاختبار على وظيفة باحث إجتماعي مساعد (859) متقدماً على مستوى المناطق المشار إليها. وقامت الوزارة بترشيح هؤلاء المتقدمين بعد تدقيق طلباتهم وتوفر المؤهلات والشروط المحددة لكل وظيفة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وأرسلت الوزارة لجميع المقبولين مبدئياً رسائل تفيد بقبولهم وطلبت منهم طباعة بطاقة دخول الاختبار والتي تضمنت مكان وموعد الإختبار من أجل اكتمال متطلبات الوظيفة المتقدم عليها. وتعمل "العدل" على إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائفها على المرتبة السادسة تباعاً وفق التواريخ المحددة سلفاً لوظائفها كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، في المناطق التي سبق تحديدها، والتي نوهت الوزارة عنها مسبقاً والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني (www.moj.gov.sa).

الجدير بالذكر أن وزارة العدل تعمل على ترشيح الكفاءات من المؤهلين والمتخصصين لشغر وظائفها دعماً منها لدوائرها الشرعية من محاكم وكتابات عدل بالمملكة.