السحيمي يدشن مشروعات تطويرية بمستشفى قوى الأمن

دشن المدير العام لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، عدداً من المشروعات التطويرية والمستحدثة بالمستشفى، نفذتها إدارة الشؤون الهندسية. والمشروعات هي: مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز للمؤتمرات، وحدة رعاية مصابي الحروق، قسم مختبر امراض الدم، وقسم الديلزة للمرضى المنومين، إلى جانب مستودع إدارة المواد والتوسعة الجديدة لصالة الطعام، والجسر الرابط بين مركز الأمير نايف لغسيل الكلى والمستشفى، وتوسعة قسم الجراحة النهارية.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت مؤخرا قال د. السحيمي ان ما نشهده من انجازات هو بفضل من الله اولا ثم بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ، رحمه الله ، لمشاريع التطوير، ومن ثمرات البناء والعطاء التي اولاها الكثير من اهتمامه ومساندته. كما شكر الدعم الذي لقيه المستشفى من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وما أولاه من اهتمام ودعم سخي في سبيل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية التي يقدمها.

وأشاد السحيمي بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وقال: إن طموحاته لا تقف عند حد، وسيكون لها بمشيئة الله أثر كبير في الرقي بمستوى خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى. وثمن اهتمام سموه بالنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي الوزارة وذويهم وحرص سموه وتوجيهه الدائم بتوفير الطواقم المؤهلة والمدربة لضمان تقديم الخدمة بما يتوافق مع أعلى درجات الجودة، مؤكدا ان طموحات سموه في استمرار عجلة البناء والتطوير على رأس اولويات ادارة المستشفى ومنسوبيه. وكرم السحيمي عددا من ادارات واقسام المستشفى الذين وصفهم ب " شركاء النجاح".