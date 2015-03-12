وزير النقل يلتقي السفير الأمريكي

الرياض - أحمد الشمالي

استقبل وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بمكتبه صباح أمس الأربعاء السيد جوزيف ويستفول سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة. وقد تم في هذا اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه مجالات التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة.