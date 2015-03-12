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الفريق العمرو: الكلمة الملكية تفتح آفاقاً رحبة على طريق التنمية والتطور والرخاء

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الفريق العمرو: الكلمة الملكية تفتح آفاقاً رحبة على طريق التنمية والتطور والرخاء الفريق العمرو: الكلمة الملكية تفتح آفاقاً رحبة على طريق التنمية والتطور والرخاء

    أكد الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني، أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - للشعب السعودي تجسد عناية القيادة الرشيدة بأبناء الوطن وحرصها على تعظيم استفادتهم من خطط وبرامج التنمية التي تنعم بها بلادنا في جميع المجالات.

وتابع: كما تؤكد على رسوخ الثوابت التي قامت عليها الدولة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - والمستمدة من تعاليم الإسلام الحنيف ومبادئه العظيمة والتي صنعت هذه الحالة الفريدة من التلاحم والتضامن لأبناء الوطن خلف قيادتهم الرشيدة للحفاظ على ما تنعم به بلادنا من استقرار ورخاء، والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأضاف الفريق العمرو أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - حملت تكليفاً واضحاً لكافة الجهات والوزارات والهيئات ببذل كل جهد من الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين في ربوع المملكة، دون أدنى تمييز بين منطقة وأخرى في ترجمة حقيقية لكل قيم العدالة والمساواة وحرص القيادة الرشيدة على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، والذي يجعل المواطن هو رجل الأمن الأول في التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بوحدة الوطن أو مكتسبات أبنائه، بما في ذلك مخاطر الفساد بكل أشكاله. وأشار الفريق العمرو أن خطاب المليك، يفتح آفاقاً رحبة لتحقيق نقلة هائلة في مسيرة النهضة والتطور وتنويع مصادر الدخل الوطني والارتقاء بجودة الخدمات في كافة المجالات، ومنها الخدمات الأمنية والتي تعد الركيزة الأساسية لكل تنمية واستقرار، معرباً عن ثقته في أن تسهم السياسات الرشيدة التي تجلت في كلمة خادم الحرمين الشريفين في الانطلاق لمرحلة جديدة تتبوأ من خلالها المملكة مكانة رفيعة على المستوى الإقليمي والدولي، وتعكس مزيداً من الخير والرفاهية والرخاء لأبناء الوطن.

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