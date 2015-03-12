بالفيديو: مواطن سعودي يفضح عادل كرم

سخر الممثل الكوميدي عادل كرم في حلقة سابقة من برنامجه "هيدا حكي" من مواطن سعودي، قال إنه سرق مبلغ يفوق المليون ريال سعودي ونصف من أحد المصارف من خلال الصرّاف الآلي، وقام بعدها بنشر صورة سيلفي على موقع "إنستغرام" مع المبلغ المسروق، على حد تعبير كرم.

ووصف كرم المواطن السعودي بأنه أذكى وأهضم "حرامي" في العالم وأنه "هبيلة" و"حمار"، وقال إنه بعد نشر الصورة مع المبلغ المسروق توجهت الشرطة إلى منزل المواطن وقبضت عليه.

من جهته، رد المواطن السعودي بنفسه على كرم، من خلال إحدى البرامج السعودية، وأكد أن المبلغ الذي ظهر في الصورة هو من عمله الخاص وهو تجارة الأغنام، وأكد أن الشرطة لم تتعرض له، كما دعا المواطن كرم وبسخرية ليتوجه إلى الحي الذي يسكن فيه، في إشارة منه إلى أنه سيلقن كرم دراساً على كلامه.

وتعقيباً على ما قاله كرم وعلى سخريته، استغرب معدو البرنامج كيف يستطيع الشخص أن يسرق مبلغ يفوق المليون دولار من صرّاف آلي في إشارة منهم إلى أن عادل اختلق قصة غير موجودة، ووصفوا أن الإعلام اللبناني متكبّر واتهموه بالكذب، فوردت جملة في آخر الفقرة المخصصة لعادل كرم جاء فيها: "من المعيب ما وصل إليه الإعلام من تكبّر لبناني لا نعرف لماذا، وكذب على الناس"، "مبروك عادل أخذت لايك هي تماماً مثل وجدي ومجدي فنّص وسلينا".

شاهدوا مواطن سعودي يسخر من عادل كرم

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