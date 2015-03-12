بالفيديو.. وزير الشباب والرياضة: لا صحة لتعيين أبناء العاملين بالوزارة منذ تعييني

نفى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ما تردد من أنباء حول تعيين أبناء العاملين بالوزارة منذ تعيينه وزيرًا عام 2011.

وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية ببرنامج “السادة المحترمون” الذي يذاع على فضائية “أون تي في”، أمس الأربعاء، أنه قام بإبلاغ التنظيم والإدارة بعدم حاجة الوزارة إلى تعيينات جديدة لعدم وجود أماكن شاغرة، مضيفًا: “لا استطيع تعيين كل من يملك جواب من التنظيم والإدارة، وهناك شروط للتعيين”.

> كما وجه الاعتذار إلى أحد المتقدمين بشكوى تفيد تعرضه لمعاملة سيئة من قبل الوزارة، قائلا: “إن كان هذا حدث فأنا اعتذر له الآن عما تلقاه”.

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