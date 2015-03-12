وزيرة التطوير الحضاري: قاطنو العشوائيات أسوأ حالا من سكان المقابر في القاهرة

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري، إن سكان العشوائيات في القاهرة أسوأ حالًا من سكان المقابر، لافتة إلى تدني مستوى المعيشة في المناطق العشوائية، رغم وجود مقابر للأغنياء بها خدمات أفضل من هذه المناطق.

وأضافت إسكندر خلال لقائها على فضائية «دريم 2» أمس الأربعاء :” أن بعض قاطني العشوائيات يسكنون بيوتًا من «الكرتون» دون وجود أسقف لهذه البيوت تقيهم برد الشتاء أو حرارة الصيف ” .

> وأوضحت أن مشكلة العشوائيات متراكمة منذ 40 عامًا ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها، متابعة: «المدينة ملك للجميع ويجب تقبل ساكني العشوائيات والعمل على حل مشكلتهم وليس نبذهم وتهميشهم مثلما يحاول البعض أن يفعل هذا على مدار الأربعين عامًا الماضية».

وأكدت على عمل الحكومة على حل أزمة العشوائيات والقضاء عليها، وفق خطط طويلة الأمد بدأت بتطوير منطقة منشية ناصر، مضيفة: «وزارة التطوير الحضري تنسق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية لساكني العشوائيات بجانب تطوير مساكنهم ورفع مستوى المعيشة بها».