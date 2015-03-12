باحثون أمريكيون يتمكنون من التوصل لاكتشاف جديد لعلاج الربو

الخلايا الجديدة مسؤولة عن ظهور أعراض الربو

استهداف الخلايا الجديدة يساعد على العلاج

كشف باحثون أمريكيون عن نوع معين من الخلايا المناعية يمكن أن يتم استهدافها لعلاج الربو، وهذا الاكتشاف يمهد الطريق لعلاج مرض الربو، المعروف بحساسية الصدر وهو أحد أمراض الجهاز التنفسى المزمنة والتى تصيب ملايين البشر.>وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى قام بالدراسة باحثون من كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة هارفارد ومعهد يانسن للبحوث فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفوا أن مجموعة من الخلايا الليمفاوية التى تشكل جزءا من جهاز المناعة وتدعى ILC2s يتربط بظهور أعراض الربو الأولية بما فيها الحساسية للخواء وزيادة انتاج المخاط.>ويقول الباحثون أن استهداف هذه الخلايا ILC2s ومنعها من العمل، يمكن أن يمنع تفاقم أعراض الربو، ويؤدى فى النهاية إلى الشفاء منه تماما، وهذا ما قام به الباحثون فى الدراسة لكن على مجموعة من فئران التجارب التى تحوى على خلايا ILC2s بشرية، وبالفعل جاءت النتائج جيدة، لكن يتبقى أن يقوم الباحثون بدراسة الطريقة الجديدة فى البشر، بالإضافة إلى تطوير عقاقير أكثر فعالية وتركيزا لعلاج المرض.

مما يذكر أن مرض الربو أحد أكثر الأمراض انتشارا، وفيه يصاب الجهاز التنفسى بفرط الحساسية ناحية مسببات الحساسية ومنها التراب ودخان السجائر، وتشمل أعراض ضيق شديد فى التنفس والكحة والبلغم الشديد.

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