الرئيس العراقى يدعو القوى السياسية لدعم القوات التى تحارب الإرهاب

دعا النائب الأول للرئيس العراقى نورى كامل المالكى الشعب وكافة القوى السياسية إلى دعم الأجهزة الأمنية وقوات "الحشد الشعبى" لتحقيق الانتصار النهائى على جماعات الإرهاب، وقال: إن "موعد الحسم النهائى للقضاء على تنظيم داعش الإرهابى اقترب وأن عملية تطهير محافظة صلاح الدين أوشكت على الإنتهاء، لذلك علينا الإعداد لتطهير محافظة الأنبار وتحرير العراق من الاٍرهاب بشكل كامل".

ونوه المالكى خلال تفقده للقطاعات العسكرية التى تشارك فى عملية تحرير محافظة صلاح الدين برفقة الامين العام لمنظمة "بدر" الشيعية هادى العامرى وقائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير الزيدى أمس الأربعاء بشجاعة وتضحيات قوات"الحشد الشعبى" ودورهم فى الدفاع عن العراق.

واستمع المالكى إلى شرح للعمليات الجارية فى مدينة تكريت والتقدم الذى أحرزته القوات العراقية خلال العمليات العسكرية التى أسفرت عن تحرير نواحى البو عجيل والدور والعلم.

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