أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس العراقى يدعو القوى السياسية لدعم القوات التى تحارب الإرهاب

Google+ Print
الرئيس العراقى يدعو القوى السياسية لدعم القوات التى تحارب الإرهاب الرئيس العراقى يدعو القوى السياسية لدعم القوات التى تحارب الإرهاب
دعا النائب الأول للرئيس العراقى نورى كامل المالكى الشعب وكافة القوى السياسية إلى دعم الأجهزة الأمنية وقوات "الحشد الشعبى" لتحقيق الانتصار النهائى على جماعات الإرهاب، وقال: إن "موعد الحسم النهائى للقضاء على تنظيم داعش الإرهابى اقترب وأن عملية تطهير محافظة صلاح الدين أوشكت على الإنتهاء، لذلك علينا الإعداد لتطهير محافظة الأنبار وتحرير العراق من الاٍرهاب بشكل كامل".

ونوه المالكى خلال تفقده للقطاعات العسكرية التى تشارك فى عملية تحرير محافظة صلاح الدين برفقة الامين العام لمنظمة "بدر" الشيعية هادى العامرى وقائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير الزيدى أمس الأربعاء بشجاعة وتضحيات قوات"الحشد الشعبى" ودورهم فى الدفاع عن العراق.

واستمع المالكى إلى شرح للعمليات الجارية فى مدينة تكريت والتقدم الذى أحرزته القوات العراقية خلال العمليات العسكرية التى أسفرت عن تحرير نواحى البو عجيل والدور والعلم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365