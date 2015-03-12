النيابة تعاين جثة إرهابى انفجرت فيه قنبلة زرعها بجوار المطاحن بالمنوفية

وصل منذ قليل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شاهين، رئيس النيابة والمستشار أحمد الجمل مدير النيابة، وذلك لمعاينة جثة الشخص الذى انفجرت فيه القنبلة التى كان يقوم بزرعها بجوار المطاحن بمدينة سرس الليان، أسفرت عن فصل رأسه عن جسده وتشويه معالمه، و يدعى أحمد عبد العظيم محمد إبراهيم، وتم عمل المعاينة وتم نقله إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بمديرية أمن المنوفية قد تمكنوا من إبطال مفعول قنبلتين بدائيتى الصنع بجوار المطاحن بمدينة سرس الليان وذلك بعد انفجار أخرى وضعها إرهابى بجوار المطاحن.