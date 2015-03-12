بالصور.. "FDA" تصدق على جهاز جديد بديل لـ"CPR" لإسعاف مريض السكتة القلبية

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخراً على طرح نظام علاجى جديد لإنعاش الأشخاص المصابين بسكتة قلبية وتوقف قلبهم عن النبض، والذى أصيبوا بهذه الحالة الخطيرة خارج المستشفى، حيث تزداد نظرياً فرص بقاء هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، وخاصة ً أن أغلب الأشخاص الذين يصابون بسكتة قلبية خارج المستشفى يموتون، حسبما أكد التقرير.

ويُعرف النظام العلاجى الجديد باسم " ResQCPR System"، وهو يتكون فى الواقع من جهازين، وتم استحداثه ليكون بديلاً لتقنية الإسعاف الأولى الشهيرة، التى تعرف باسم الإنعاش الرئوى القلبى " CPR"، والتى يقوم فيها المسعف بالضغط المتوالى باستخدام اليدين على القفص الصدرى للشخص، على أن يحدث ذلك بالتوالى مع نفخ النفس فى فم أو أنف المريض.

تفاصيل الجهاز الجديد المستخدم لإنعاش السكتة القلبية

وأوضح التقرير أن الجهاز الأول " ResQPump " يتم تثبيته على القفص الصدرى للمريض، بحيث يقوم المسعف بالضغط المتوالى عليه، وليكون بديلاً للضغط باستخدام اليدين، والمثير أن هذا الجهاز يحتوى على مقياس للضغط، لمساعدة المسعفين على الضغط بشكل مثالي، بحيث أن يكون بالدرجة الكافية دون زيادة أو نقصان، وأن يكون معدل الضغطات وعددها صحيحاً.

وتابع التقرير أن الجهاز الثانى " ResQPod 16.0"، مثبت به أنبوب تنفس وقناع يتم تركيبه بالوجه، حيث يقوم الجهاز بتمرير الهواء إلى داخل صدر المريض بالتزامن مع استخدام الجهاز الثانى المثبت على القفص الصدري، بحيث يقلل الضغط داخله وأيضاً يتم ضخ أكبر قدر من الدم إلى القلب مع كل ضغطة على الصدر، وهو ما يعزز الدورة الدموية للقلب، وكما أن كمية الدم المحملة بالأكسجين التى يتم ضخها للجسم تزداد بشكل ملحوظ.

تجارب الجهاز الجديد لإنعاش السكتة القلبية كانت ناجحة

وأضاف التقرير أن النظام العلاجى الجديد يعتبر أشبه بإجراء الإنعاش الرئوى القلبى "CPR" بشكل مثالى للمريض. وتم التأكد من فاعلية وآمان هذا النظام العلاجى الجديد بعد خضوع 842 شخصاً للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية، حيث ارتفعت نظرياً معدلات بقاء المرضى المصابين بالسكتة القلبية على قيد الحياة.

وتمتلك شركة " Advance Circulatory Systems" الأمريكية، الحق الحصرى فى تصنيع وتسويق هذا النظام العلاجى الجديد.

النظام العلاجى الجديد يعتبر أشبه بإجراء الإنعاش الرئوى القلبى

ويُعرف النظام العلاجى الجديد باسم "ResQCPR System"

تم التأكد من فاعلية وآمان الجهاز بعد خضوع 842 شخصاً للتجارب الإكلينيكية

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